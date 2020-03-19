Almanya'da bir günde 2 bin 801 koronavirüs vakası tespit edildi Salgının merkezi haline gelen Avrupa'da koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Salgının merkezi haline gelen Avrupa'da koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Almanya'da bir günde 2 bin 801 vaka tespit edildi. Kaynak: Dunya.com