Almanya'da bir grup aktivist Kovid-19 ile mücadelede sert önlemler talep etti
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Almanya'da bir grup aktivist Kovid-19 ile mücadelede sert önlemler talep etti

Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da bir grup aktivist Kovid-19 ile mücadelede sert önlemler talep etti

Almanya'da bir grup aktivist ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle sert önlemlerin getirilmesini istedi.

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Almanya'da bir grup aktivist ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle sert önlemlerin getirilmesini istedi.

Başbakanlık önüne siyah tabutlar koyan aktivistler, "Korona öldürüyor sert önlemler hem de hemen", "İşverenler ofisleri kapatın", "Kısıtlamalardan mağdur olanlara hızlı yardım" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına açıklama yapan Clara Koschies, Kovid-19 ile mücadelede bir an önce ülke çapında sert önlemler getirilmesini istedikleri belirterek, "Aksi halde üçüncü dalga da bitmeyecek ve ölümler artacak. Dayanışma halinde olmalıyız." dedi.

Koschies hükümetin bu konuda hızlı ve kararlı adım atmasını beklediklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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