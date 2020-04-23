Almanya'da bir evde patlama 1 ölü 4 yaralı Almanya'da bir evde patlama 1 ölü 4 yaralıİskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin (NRV) Köln kentinde bir evde patlama meydana geldi.

Almanya'da bir evde patlama 1 ölü 4 yaralı

İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin (NRV) Köln kentinde bir evde patlama meydana geldi. Patlamayla çöken evde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirlendi. Polis, akli dengesi yerinde olmayan ve patlamayla ölen 79 yaşındaki evin sahibinden şüpheleniyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin (NRV) Köln kentinde bir evde patlama meydana geldi. Patlamayla çöken evde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirlendi. Köln Polisi patlamanın yaşandığı evde ölü olarak bulunan 79 yaşındaki Almanın patlamaya yol açtığını düşündüklerini açıkladı. Dört kişinin yaralandığı patlama sonrası tamamıyla çöken evin yanı sıra birçok ev ve araç zarar gördü. Kaza yerine 1 km mesafede oturan bölge sakinleri patlamadaki sesle korktuklarını ifade etti.

PATLAMADA ÖLEN EV SAHİBİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Patlamanın ardından çıkan yangın Köln itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralananlara ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri yeni bir patlama endişesiyle çevrede oturanları geçici bir süre için tahliye etti. Patlamada hayatını kaybeden ev sahibinin daha önce birçok kez akıl hastanesinde yattığı ve suç kaydının bulunduğu belirlendi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA