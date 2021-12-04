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Almanya'da bir evde 5 kişinin cesedi bulundu

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya'da bir evde 5 kişinin cesedi bulundu

Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Königs Wusterhausen kentinde bulunan Senzig ilçesindeki bir evde 5 cesedin bulunduğu bildirildi.

Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Königs Wusterhausen kentinde bulunan Senzig ilçesindeki bir evde 5 cesedin bulunduğu bildirildi.

Brandenburg Emniyet Teşkilatı Güney Bölge Müdürlüğü Sözcüsü Lutz Miersch, ülke basınına yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00'da acil durum çağrısı üzerine gidilen Senzig'deki bir evde 5 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtti.

Miersch, burada cinayet işlendiğini varsaydıklarını ifade ederek, cinayet masasının soruşturma başlattığını kaydetti.

Maerkische Allgemeine gazetesinin haberinde, cesetlerin 3'ünün çocuklara ait olduğu iddia edildi.

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AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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