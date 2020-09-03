Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu

Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulunduAlmanya, (DHA)- Almanya'da bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu.

03.09.2020 22:02 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:07

Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu

Almanya, (DHA)- Almanya'da bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu. Çocukları annesinin öldürdüğü ortaya çıktı.

Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Cansız bedenleri bulunan çocukların 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarında olduğu açıklandı.

ANNEANNEDEN POLİSE İHBAR ÇOCUKLARI ANNELERİ ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı'nın ( DHA) elde ettiği bilgilere göre, Wuppertal polisi sözcüsü, olayın çocukların Mönchengladbach'ta yaşayan anneannesinin polisi arayarak çocukları annelerinin öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine ortaya çıktığı öğrenildi. Kimliği henüz açıklanmayan ve 27 yaşında olduğu açıklanan annenin Düsseldorf'taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. 11 yaşındaki diğer çocuğun ise anneannesinin yanında bulunduğu öğrenilirken, 5 çocuğunu öldüren annenein polis merkezinde sorguda olduğu ifade edildi.

İNCELEME EKİBİ OLUŞTURULDU

Solingen'de polis, 40 kişilik bir inceleme ekibinin oluşturulduğunu ve olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Polis sözcüsü Stefan Weiand, 'Henüz konu hakkında bir şey söyleyemeyiz. Anneyi sorgulamamız gerekiyor. Çocukların ölüm nedeni hakkında hiçbir şey söyleyemiyoruz, incelemeler sürüyor' dedi.

SOLİNGEN BELEDİYE BAŞKANI ŞOK OLDUM

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şehrimizde beş çocuğun öldüğü haberiyle şok oldum ve derinden etkilendim. Bu beş canın yasını tutuyorum. Çocuklara ve aileye yakın olan herkese başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı. Daha sonra çocukların bulunduğu apartmanın önüne gelerek mum bırakan Kurzbach, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Bugün Solingen'de çok üzüldüğümüz bir gün, çünkü kalplerimizi derinden etkileyen bir eylem gerçekleşti' dedi.

Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Tartan Demet Akalın Metin Özülkü Okan Bayülgen
Spor Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu - Solingen
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 22:07:02. #1.15#
title