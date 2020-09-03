Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu (2)
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Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu (2)

Almanya'da bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu.

Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu (2)
03.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:48

Almanya'da bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu. Çocukları annesinin öldürdüğü ortaya çıktı

Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Cansız bedenleri bulunan çocukların 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarında olduğu açıklandı.

ANNEANNEDEN POLİSE İHBAR: ÇOCUKLARI ANNELERİ ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı'nın ( DHA) elde ettiği bilgilere göre, Wuppertal polisi sözcüsü, olayın çocukların Mönchengladbach'ta yaşayan anneannesinin polisi arayarak çocukları annelerinin öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine ortaya çıktığı öğrenildi. Kimliği henüz açıklanmayan ve 27 yaşında olduğu açıklanan annenin Düsseldorf'taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. 11 yaşındaki diğer çocuğun ise anneannesinin yanında bulunduğu öğrenilirken, 5 çocuğunu öldüren annenein polis merkezinde sorguda olduğu ifade edildi. 


Kaynak: DHA

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