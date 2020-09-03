Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Almanya'da bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu.

Almanya'da bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu.

Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Wuppertal polisi sözcüsü, çocukları kimin bulduğuna dair bilgi vermezken; çocukların ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Öte yandan, polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA