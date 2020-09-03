Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu
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Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu

Almanya'da bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu.

Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu
03.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:21

Almanya'da bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu. 

Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Wuppertal polisi sözcüsü, çocukları kimin bulduğuna dair bilgi vermezken; çocukların ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Öte yandan, polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.


Kaynak: DHA

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