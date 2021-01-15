Almanya'da bir doktora, kan dopingi uygulamaktan 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
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Almanya'da bir doktora, kan dopingi uygulamaktan 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi

15.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:03
Almanya'da bir doktora, kan dopingi uygulamaktan 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Münih Eyalet Mahkemesi, sporculara kan dopingi uyguladığı gerekçesiyle Mark Schmidt adlı doktou 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Münih Eyalet Mahkemesi, sporculara kan dopingi uyguladığı gerekçesiyle Mark Schmidt adlı doktou 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Alman basınında yer alan haberlere göre mahkeme, Mark Schmidt'in, kış sporu ve bisiklet atletlerine yıllarca kan dopingi uyguladığının kanıtlandığı görüşüne vardı.

Mahkeme Schmidt'e 4 yıl 10 ay hapis cezasının yanı sıra, 3 yıl mesleğini icra etme yasağı getirdi ve 158 bin avro da para cezası verdi.

Schmidt'e yardımcı olan Dirk Q. adlı kişiye 2 yıl 4 ay, hemşire Diana S'ye de 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Diana S'nin cezası tecil edilirken, yine Schimidt'e yardım ettikleri gerekçesiyle Sven M. ve Ansgar S. de para cezası aldı.

Münih Eyalet Mahkemesinde görülen davada yargılanan Mark Schmidt ve kendisine yardım edenler, kapsamlı itiraflarda bulunmuşlardı.

Olay 2019'da ortaya çıkmış, güvenlik birimleri "Aderlass Operasyonu" kapsamında Almanya'nın Erfurt kentinde ve Avusturya'da düzenlenen Seefeld Dünya Kayak Şampiyonası sırasında baskınlar yapıp, Mark Schmidt ile kendisine yardım edenleri göz altına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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