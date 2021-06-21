Almanya'da bir araştırma görevlisi Rus istihbaratına çalıştığı iddiasıyla tutuklandı
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Almanya'da bir araştırma görevlisi Rus istihbaratına çalıştığı iddiasıyla tutuklandı

Almanya'da bir araştırma görevlisi Rus istihbaratına çalıştığı iddiasıyla tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da yaşayan Rus vatandaşı araştırma görevlisi Ilnur N'nin, Rus istihbaratına ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Almanya'da yaşayan Rus vatandaşı araştırma görevlisi Ilnur N'nin, Rus istihbaratına ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Ilnur N'nin, Ekim 2020'den bu yana Rus istihbaratından görevlilerle buluştuğu ve bu kişilere üniversite hakkında bilgi verdiği tespit edildi.

Evinde ve bürosunda aramalar yapılan Ilnur N'nin, Rus istihbaratına verdiği bilgiler karşılığında para aldığı da belirlendi.

Ilnur N'nin tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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