Almanya'da, Bir Almanın Öldürülmesiyle Başlayan Gösteriler Büyüyerek Devam Etti

Almanya'nın Chemnitz kentinde hafta sonunda düzenlenen festival sırasında, farklı milliyetlere sahip kişiler arasında çıkan tartışma sonucu bir Alman'ın yaşamını yitirmesi ve sonrasında başlayan ırkçı protesto gösterileri Pazartesi akşamı da devam etti. Polis yetkilileri, aşırı sağ grupların gösterisinde ve sol grupların buna karşı düzenlediği gösteride çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

"YARALAYICI MADDELER FIRLATILDI"

Saksonya polisi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gösterilerde yaralananlar olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Her iki gösteriden de havai fişek ve bazı yaralayıcı maddeler fırlatıldı. Bunların sonucunda bazı kişiler yaralandı ve tedavi altına alınmak zorunda kaldılar. Acilen barışçıl bir şekilde kalınmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"HİTLER SELAMI VERDİLER"

Sağ popülist Pro Chemnitz hareketinin çağrısı ile Karl-Marx Anıtı önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Saksonya polisinin bir diğer Twitter mesajında ise bazı göstericilerin "Hitler selamı" verdikleri belirtilerek, gerekenin yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, Pro Chemnitz'in gösterisinde bazılarının yüzlerini kapattığı ve çok sayıda Hitler selamı verildiğine dair uyarılar aldık. Bu ihlallere karşı gerekeni yapacağız" ifadesi yer aldı.