Almanya'da binlerce kişiye Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı
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Almanya'da binlerce kişiye Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı

Almanya'da binlerce kişiye Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Friesland bölgesine bağlı Schortens aşı merkezinde çalışan bir görevlinin binlerce kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği belirlendi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Friesland bölgesine bağlı Schortens aşı merkezinde çalışan bir görevlinin binlerce kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği belirlendi.

Friesland Kaymakamı Sven Ambrosy basına yaptığı açıklamada, mart ve nisanda kesin olmamakla birlikte yaklaşık 9 bin 650 kişiye Biontech, Moderna ve Astrazeneca aşıları yerine salin solüsyonu (tuzlu su) verildiğini söyledi.

Sağlık çalışanının Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiğinin belirlenmesi üzerine 5 Mart-21 Nisan arasında söz konusu merkezde uygulama yaptıranlar tekrar aşı olmaya çağrıldı.

Savcılığın konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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