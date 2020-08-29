Almanya'da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
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Almanya'da binlerce kişiden koronavirüs protestosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle aldığı karar protesto edildi.

Almanya'da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
29.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:13

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle aldığı karar protesto edildi. 18 bin kişinin katıldığı protesto gösterilerinde birçok önlem de dikkate alınmadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 18 bin kişi koronavirüs önlemlerini protesto etmek amacıyla toplandı. Önlemleri protesto etmek için sokaklara dökülen protestocular, hükümetin aldığı kararlara karşı yürüdü. Gösterilerde kalabalık bir grubun maske takmadığı görüldü.

PROTESTOYA POLİS MÜDAHALESİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kararını temel özgürlük haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle protesto eden binlerce kişiye polis müdahale etti.

Berlin polisi sosyal medya hesabından tüm uyarılara rağmen önlemlerin uyulmadığı gösteriye müdahalede bulunulacağını açıkladı.


Kaynak: DHA

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