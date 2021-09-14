Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verdi

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verdi

Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklime faydası olması amacıyla ineklere tuvalet eğitimi verdi.

Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklime faydası olması amacıyla ineklere tuvalet eğitimi verdi.

Almanya'da Çiftlik Hayvanları Biyolojisi Araştırma Enstitüsü (FBN) ve Auckland Üniversitesinin ineklerin tuvalet eğitimine yönelik ortak çalışması "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, Almanya'da FBN'ye bağlı bir çiftlikte 16 buzağıya tuvaletlerini ahırın sadece belirli yerlerinde yapmalarını ödül-ceza yöntemiyle eğitmeye çalıştı.

Buzağılar idrarlarını özel olarak çimden yapılmış alanlarda yapmadıkları zaman "üç saniye boyunca su püskürtülme" cezası verilirken bu alanlarda idrarlarını yaptıkları zaman da yiyeceklerle ödüllendirildiler.

Birkaç hafta boyunca devam eden araştırmada, hayvan davranışlarında uzmanlarından oluşan ekipler 16 buzağıdan 11'ini tuvaletini belli alanlarda yapma konusunda başarıyla eğitti.

FBN araştırmacılarından Dr. Jan Langbein, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Normalde ineklerin dışkılarını veya idrara çıkmalarını kontrol edemeyecekleri sanılır. İnek, diğer birçok hayvan veya çiftlik hayvanı gibi oldukça zeki ve öğrenme yeteneğine sahip. Tuvalet kullanmayı da neden öğrenemesinler?" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, ineklerin idrarının yüzde 80'inin tutulması durumunda ahırlarda ve çiftliklerde idrarın fermente olmasıyla açığa çıkan amonyak gazda yüzde 56'lık azalma olacağını savundu.

Ayrıca hayvanların yaşam alanlarındaki idrar seviyelerinin azaltılmasının enfeksiyon riskini azaltacağını belirten araştırmacılar, azalışın hayvanların hijyen ve refahlarını iyileştireceğini de belirtti.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele...

 Cami imamı, bahçede temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti

Cami imamı, bahçede temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Beren Saat Mehmet Erdem Vildan Atasever
Spor Marcao Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 18:09:34. #1.12#