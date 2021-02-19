Almanya'da bileşik PMI şubatta yükseldi

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 0,5 puan ile beklentilerin üzerinde artarak 51,3 puana yükseldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da ocakta 50,8 olan bileşik PMI, şubatta 51,3 puan olarak tespit edildi. Bu da son 2 ayın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 50,5 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi şubatta 46,7'den 45,9'a inerek, son 9 ayın en düşüğüne geriledi.

Ülkede imalat sektörü PMI ise 59'dan 62,2'ye yükseldi. İmalat sektöründeki PMI verisi son 36 ayın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şubat ayındaki PMI verilerinin, Kovid-19 salgınının yayılmamasını önlemeye yönelik sıkı kısıtlamalar karşısında Alman ekonomisinin dirençli kaldığını gösterdiğini belirterek, "Bu kısıtlamalar nedeniyle hizmet sektöründeki zayıflık, imalat sektöründe güçlü ve ihracata dayalı büyüme ile dengelenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş