Almanya'da bileşik PMI şubatta yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya'da bileşik PMI şubatta yükseldi

19.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:27
Almanya'da bileşik PMI şubatta yükseldi

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 0,5 puan ile beklentilerin üzerinde artarak 51,3 puana yükseldi.

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 0,5 puan ile beklentilerin üzerinde artarak 51,3 puana yükseldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da ocakta 50,8 olan bileşik PMI, şubatta 51,3 puan olarak tespit edildi. Bu da son 2 ayın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 50,5 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi şubatta 46,7'den 45,9'a inerek, son 9 ayın en düşüğüne geriledi.

Ülkede imalat sektörü PMI ise 59'dan 62,2'ye yükseldi. İmalat sektöründeki PMI verisi son 36 ayın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şubat ayındaki PMI verilerinin, Kovid-19 salgınının yayılmamasını önlemeye yönelik sıkı kısıtlamalar karşısında Alman ekonomisinin dirençli kaldığını gösterdiğini belirterek, "Bu kısıtlamalar nedeniyle hizmet sektöründeki zayıflık, imalat sektöründe güçlü ve ihracata dayalı büyüme ile dengelenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Pkk Şehit İntihar Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da bileşik PMI şubatta yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 12:30:31. #1.16#
title