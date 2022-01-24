Almanya'da bileşik PMI, ocakta tedarik darboğazlarının gevşemesiyle yükseldi

ARALIK, IĞDIR (AA) - Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yılın ilk ayında, Kovid-19 salgınında arta vaka sayılarına rağmen tedarik darboğazlarının gevşemesinin katkısıyla 4,4 puan artarak 54,3'e yükseldi.

IHS Markit, Almanya'nın ocak ayı öncü PMI verilerini açıkladı. Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da Aralık 2021'de 49,9 olan bileşik PMI, ocakta 54,3 olarak tespit edildi. Bu da son dört ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 49,2'ye gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artışa rağmen daha iyi büyüme belirtileri göstererek aralıkta 48,7'den 52,2'ye yükseldi.

Ülkede imalat sanayi PMI ise 57,4'den 60,5'ye yükselerek 5 ayın en düşük seviyesine çıktı.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tedarik darboğazları hafifledikçe imalat sektörünün 2022'de toparlanma göstermesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Verilerin 2022'ye ilişkin olumlu bir başlangıç ??işareti verdiğini belirten Smith, söz konusu verilerin Kovid-19'un Omicron varyantının ilk çeyrekte Alman ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri bir şekilde giderdiğini vurguladı.

Smith, "Yine de artan maliyetler şirketler için bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor." dedi.

Öte yandan ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin aslında bir resesyona girdiğini düşünüyor. Alman Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) ilk tahminlere göre, 2021'in son çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 0,5 ile 1,0 arasında küçüldü. Uzmanlar, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nın daha da küçülmesini bekliyor.

Teknik olarak resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.