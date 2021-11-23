Almanya'da bileşik PMI, kasımda hizmet sektörü ile yükseldi

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), devam eden tedarik darboğazlarına ve yüksek enflasyona rağmen kasımda hizmet sektörünün katkısıyla 0,8 artarak 52,8 puana yükseldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da ekimde 52 olan bileşik PMI, kasımda 52,8 puan olarak tespit edildi. Beklenti endeksin 51 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artışa rağmen daha iyi büyüme belirtileri göstererek kasımda 52,4'den 53,4'e yükseldi.

Ülkede imalat sanayi PMI ise 57,8'den 57,6'ye gerileyerek 10 ayın en düşük seviyesine indi.

IHS Markit ekonomisti Lewis Cooper, konuya ilişkin değerlendirmesinde, daha yüksek enerji ve iş gücü ücretleri ile birlikte üretim için ara mal kıtlığı ve tedarik zinciri sorunlarının maliyet enflasyonuna sebep olduğunu belirtti.

Cooper, "Bunun (maliyet enflasyonu) sonucu olarak şirketler ürün ve hizmet fiyatlarını rekor oranda yükseltti. Bu da Kasım ayında iş görünümünü etkiledi. Birçok şirket salgın, teslimat sorunları ve fiyat baskısı konusunda endişeli olmasından dolayı bir yıldan fazla bir süredir olduğundan daha az iyimser." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 22 Kasım'da yayınlanan ekonomiye yönelik aylık raporunda, Alman ekonomisinin üretim için ara mal ve çalışan eksikliği ile Kovid-19 salgınında yeni kısıtlamalar nedeniyle "durgunluğa doğru yol aldığını" duyurdu.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artması nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet