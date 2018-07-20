Almanya'da Bıçaklı Saldırıda 14 Kişi Yaralandı

Almanya'nın Luebeck kentinde, bir otobüsün içinde meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 14 kişi yaralandı.

Yerel haberlere göre, kuzeydeki Schleswig-Holstein eyaletinde meydana gelen olayın ardından polis bölgede geniş bir operasyon başlattı. Yerel medyanın henüz doğrulanmayan haberlerinde, bıçaklı saldırganın yakalandığı belirtildi.

Polis açıklamasında ise, "Luebeck'e çok sayıda polis gücü ulaştırıldı; durumu inceliyoruz, daha sonra, konuyla ilgili açıklama yapacağız" denildi.

Polis sözcüsü Dierk Duerbook da, Bild gazetesine yaptığı açıklamada saldırıda ölen olmadığını söyledi. - İstanbul