Almanya'da Bıçaklı Saldırıda 14 Kişi Yaralandı
Almanya'nın Luebeck kentinde, bir otobüsün içinde meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 14 kişi yaralandı.
Almanya'nın Luebeck kentinde, bir otobüsün içinde meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 14 kişi yaralandı.
Yerel haberlere göre, kuzeydeki Schleswig-Holstein eyaletinde meydana gelen olayın ardından polis bölgede geniş bir operasyon başlattı. Yerel medyanın henüz doğrulanmayan haberlerinde, bıçaklı saldırganın yakalandığı belirtildi.
Polis açıklamasında ise, "Luebeck'e çok sayıda polis gücü ulaştırıldı; durumu inceliyoruz, daha sonra, konuyla ilgili açıklama yapacağız" denildi.
Polis sözcüsü Dierk Duerbook da, Bild gazetesine yaptığı açıklamada saldırıda ölen olmadığını söyledi. - İstanbul