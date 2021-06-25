Almanya'da bıçaklı saldırı: Würzburg'daki saldırıda en az 3 kişi öldü, birçok yaralı var

Alman polisi, Würzburg kentindeki bıçaklı saldırıda en az üç kişinin öldüğünü, altı kişinin yaralandığını açıkladı.