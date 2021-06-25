Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı bir saldırgan yoldan geçenlere saldırdı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Polis, silahla vurarak yakaladığı saldırganın 24 yaşındaki bir Somalili olduğunu açıkladı.

Yaralanan saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek