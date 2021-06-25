Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı bir saldırgan yoldan geçenlere saldırdı.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Polis, silahla vurarak yakaladığı saldırganın 24 yaşındaki bir Somalili olduğunu açıkladı.
Yaralanan saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek