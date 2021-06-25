Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
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Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı.

Polis, saldırganı yakaladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu.

Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika haber! Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de...
Son dakika haber! Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de...
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