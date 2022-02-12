Almanya'da beyin kanaması geçiren İzmirli öğretmen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

İZMİR (AA) - Almanya'da beyin kanaması geçiren İzmirli okul müdürü Hüseyin Çamlıca, ambulans uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na getirilerek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı

Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında öğrencileriyle birlikte Almanya'nın Berlin şehrine giden Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Çamlıca 25 Ocak 2022'de kaldığı otel odasında beyin kanaması geçirdi.

Berlin'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılan Çamlıca'nın tedavisinin uzun sürmesi ve ailesinin talebi üzerine Türkiye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığının Berlin'e gönderdiği ambulans uçağa alınan Hüseyin Çamlıca Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.

Sağlık ekiplerinin havalimanında karşıladığı Çamlıca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hüseyin Çamlıca'nın tedavi sürecine ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, eğitim camiası için çok değerli bir öğretmeni Türkiye'ye getirmek üzere Sağlık Bakanlığı ile iletişim kurduklarını aktardı.

Falakalı, öğretmenin rahatsızlığından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek "İlk günden bu yana Çamlıca ailesi ile irtibat halindeyiz. Gereken ne varsa yapılması için seferber olduk. Öğretmenimizi ülkemize ve İzmir'e getirdik. Bu süreçte desteklerini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a, İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.