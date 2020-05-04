Almanya'da berber salonları 6 hafta sonra yeniden hizmete girdi

Kuaför salonu önünde bekleyen müşteri Kuaförlerin malzemelerini dezenfekte etmesi Kuaförler müşterilerinin saçlarını kesmesi Kuaför sahibi Hatice Akyüz ile röportaj BERLİN - Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 23 Mart'tan beri kapalı tutulan kuaförler...