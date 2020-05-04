Almanya'da berber salonları 6 hafta sonra yeniden hizmete girdi
04.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:23
Kuaför salonu önünde bekleyen müşteri Kuaförlerin malzemelerini dezenfekte etmesi Kuaförler müşterilerinin saçlarını kesmesi Kuaför sahibi Hatice Akyüz ile röportaj BERLİN - Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 23 Mart'tan beri kapalı tutulan kuaförler...
Kuaför salonu önünde bekleyen müşteri
Kuaförlerin malzemelerini dezenfekte etmesi
Kuaförler müşterilerinin saçlarını kesmesi
Kuaför sahibi Hatice Akyüz ile röportaj
BERLİN - Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 23 Mart'tan beri kapalı tutulan kuaförler yeniden müşterilerine kapılarını açtı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyaletlerin başkanları iki hafta önce yaptıkları toplantıda aldıkları karar doğrultusunda belirli kurallara riayet eden berber salonları 6 hafta sonra bugün yeniden hizmete girdi.
Kaynak: AA