Almanya'da bazı kebapçıların döner kelimesini kullanması yasaklandı

Almanya'da bazı kebapçıların döner kelimesini kullanması yasaklandı

Almanya'da gıda denetleme kuruluna bağlı bir ajans ülkenin doğusunda bulunan Weimar şehrinde bazı kebapçıların tabela ve menülerinde 'döner' ya da 'dönerci' kelimelerini kullanmasını yasakladı. Kurum buna gerekçe olarak 'döner' adı altında satılan etlerin gerekli şartlara sahip olmamasını gösterdi.

31.10.2019 11:52
Almanya'da bazı kebapçıların döner kelimesini kullanması yasaklandı

Almanya'da gıda denetleme kuruluna bağlı bir ajans ülkenin doğusunda bulunan Weimar şehrinde bazı lokantaların tabela ve menülerinde 'döner' ya da 'dönerci' kelimelerini kullanmasını yasakladı.


Kurum buna gerekçe olarak 'döner' adı altında satılan etlerin gerekli şartlara sahip olmamasını gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et