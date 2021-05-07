Almanya'da bazı camilerde cuma namazı öncesinde yeni tip koronavirüs hızlı testi yapıldı
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Medine Camisi'nde cuma namazı öncesinde vatandaşlara, istemeleri halinde hızlı test imkanı sunuldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Medine Camisi'nde cuma namazı öncesinde vatandaşlara, istemeleri halinde hızlı test imkanı sunuldu. Cami avlusunda kurulan stantlarda kayıtlarını yaptıran vatandaşlar, kayıt işlemlerini ardından görevliler eşliğinde testlerini yaptırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay