Almanya'da bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılındı

Almanya'da Ramazan Bayramı namazı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı.

Almanya'da bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılındı
24.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:55

Almanya'da Ramazan Bayramı namazı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Müslümanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde bayram namazını eda etti. Korona virüs nedeniyle önlemlerin alındığı Köln Merkez Camisine gelen kişiler kendi seccadelerini getirmek ve maske takmak koşulu ile camiye alındı. Cami kapısında kuyruklar oluşturan cemaat, 2 metre sosyal mesafe kuralına uyularak seccadelerini serdi. Salgın durumunda camide namaz kılmış olan kişilere kolayca ulaşabilmek için kişisel bilgiler cami girişinde kayıt altına alındı. Cami içerisinde yoğunluğu önlemek için 2 grup halinde kılınan bayram namazının ilki yerel saatle 6.15'de, ikincisi ise saat 7.15'de kıldı.

Bayram namazını kılmaya gelen Zübeyir Cerrah, "Yeni uygulamalar sebebiyle çok şükür bayram namazını kılabiliyoruz. Bu ramazan değişik geçti ama benim için iyi yanları da oldu kötü yanları da oldu. Daha çok kitap okuyabildim. Ama akrabalarla pek vakit geçiremedik, iftar yapamadık. Buna da çok şükür" dedi.

İlahiyatçı Murat Şahin Aslan, "Ramazanı bu sene çok farklı geçirdik. Herhalde 25 yıldır ilk defa evde daha çok vakit geçirdik. Müslüman olarak biraz hüzünlü geçti. Pandemi döneminde Ramazan bizi destekledi. Maneviyat açısından, Kuran ile meşgul olmak açısından bizlere çok şey kattı. Tekrar özümüze dönmeyi hatırlattı. Bayrama kavuştuk çok şükür. Bundan sonra inşallah daha iyiye gideceğini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. Hasan Turan, ise Ramazan ayının hüzünlü geçtiğini dile getirerek, "İbadetlerimizi camide yapamadık. Allahtan izin verildi de bayram namazını kılmaya geldik" dedi.

FUTBOL SAHASINDA BAYRAM NAMAZI

İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camii cemaati bayram namazını camii yakınındaki futbol sahasında kıldı. Yanlarına seccadelerini alan cami cemaati, sosyal mesafeyi koruyarak bayram namazını eda etti.

Almanya'da alınan önlemleri yerine getiremeyen veya küçük ve avlusuz camilerde bayram namazı kılınmadı. Almanya'da korona virüs sebebiyle toplu ibadete kapalı olan camilerin 9 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak yeniden açılmasına karar verilmişti.

(Sinan Karamurat/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülçin Ergül Çağatay Ulusoy Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Ramazan Galatasaray
Şu an buradasınız: Almanya'da bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 10:55:41. #1.14#
title