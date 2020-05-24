Almanya'da bayram namazı futbol sahasında kılındı
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Almanya'da bayram namazı futbol sahasında kılındı

Almanya'da Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere uygun şekilde camilerin yanı sıra stadyumlar, spor salonları ve açık alanlarda bayram namazlarını kıldı.

24.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:48

Almanya'da Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere uygun şekilde camilerin yanı sıra stadyumlar, spor salonları ve açık alanlarda bayram namazlarını kıldı.

Genel merkezi Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde cemaatin yoğun ilgisine cevap verebilmek için bayram namazı iki kez kılındı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes'in de katıldığı namaz öncesi camide yere sosyal mesafe kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı. Cami girişinde cemaatin irtibat bilgileri kayıt altına alındı. Ellerini dezenfekte eden cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı.

Stadyumdaki namaza 1500 kişi katıldı

Almanya'nın Herne kentinde bölgesel ligde (Landesliga) mücadele eden Herne Fırtınaspor'un organizasyonuyla bayram namazı stadyumda kılındı.

Tüm cemiyetleri bir araya getiren ve sosyal mesafe kuralına uyulan bayram namazına yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Herne Fırtınaspor Sosyal Faaliyetler Başkanı Ekrem Bakır, bünyelerinde 12 takım ve 320 sporcu olduğunu ifade ederek, "Bugün maçlarımızı yaptığımız stadyumda tüm cemiyetlerden cemaatimiz bir arada bayram namazını eda ediyoruz. Bize bu organizasyonda yardımcı olan şehrimizin yerel yöneticilerine ve kolluk güçlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Stadyumda bayram namazı

Düsseldorf kenti yakınlarındaki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Willich Camisi'nde bayram namazı, belediye tarafından tahsis edilen stadyumda kılındı.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde abdestini alıp, seccade ve maskesiyle geldiği stadyumda cemaat sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti.

IGMG Willich Şube Başkanı Kerim Işık, virüs salgını esnasında şehirde yaptıkları güzel faaliyetlere karşılık olarak, belediye başkanının girişimiyle namaz için stadyumun tahsis edildiğini söyledi.

Mevlana Camisi'nde 4 kez kılındı

Başkent Berlin'deki Mevlana Camisi'nde bayram namazı, cami görevlileri ve namaz kılmak için kayıt yaptıran vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı.

Çok sayıda Müslüman'ın yaşadığı şehirde, cemaatin kalabalık olması nedeniyle camide bayram namazı 4 kez kılındı.

Almanya'da bayram namazı futbol sahasında kılındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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