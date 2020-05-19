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Almanya'da Bavyera eyaletinden 1. Basketbol Ligi'nin yeniden başlamasına yeşil ışık

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mart ayı başında askıya alınan 1. Basketbol Ligi sezonun yeniden başlaması için Bavyera eyalet hükümetinin onay verdiği bildirildi.

Almanya'da Bavyera eyaletinden 1. Basketbol Ligi'nin yeniden başlamasına yeşil ışık
19.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:06

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mart ayı başında askıya alınan 1. Basketbol Ligi sezonun yeniden başlaması için Bavyera eyalet hükümetinin onay verdiği bildirildi.

1. Basketbol Ligi'nin sayfasında yer alan açıklamada, 8 Mart'tan beri Basketbol Ligi'nde maçların oynanmadığına işaret edilerek, mart ve nisan aylarında düzenlenen toplantılarda 2019-2020 sezonun Münih ketinde 10 takımın yer aldığı bir turnuvayla sonlandırılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, turnuvanın oynanması için hazırlanan "hijyen ve güvenlik" tasarının daha önce İçişleri ve Çalışma bakanlılarına ve Bavyera eyalet hükümetine sunulduğu aktarılarak turnuvanın oynanması için gerekli iznin bugün Bavyera eyaleti hükümeti tarafından verildiği kaydedildi.

Takımların bulundukları şehirlerde antrenmana başlayabileceği ifade edilen açıklamada, turnuvanın da haziranın ilk haftasında Münih'te başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, 3 hafta sürecek turnuvanın fikstürünün gelecek hafta açıklanacağı aktarıldı.

Herkesin sağlığını korumanın hedeflendiği belirtilen açıklamada, bunun "hijyen ve güvenlik" tasarısı kapsamında takımların ve aktörlerin tamamen tecrit edilmesi ve sürekli testlerin yapılmasıyla sağlanacağını kaydedildi.

Tasarıda, seyircisiz oynanacak maçların Bayern Münih'in karşılaşmaları oynadığı Audi-Dome'da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 salgını sebebiyle mart ayında askıya alınan Bundesliga'daki maçlar da geçen hafta kaldığı yerden seyircisiz olarak yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA

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