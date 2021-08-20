Almanya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı

Almanya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de başörtülü bir kadının, kimliği belirlenemeyen kişinin saldırısına uğradığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de başörtülü bir kadının, kimliği belirlenemeyen kişinin saldırısına uğradığı bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki bisikletli bir kadın, Spandau ilçesinde bulunan Haselhorst Metro İstasyonu'ndan asansörle çıkmak istedi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen bisikletli bir kişinin de aynı asansöre binmeye çalıştığı ve bu sırada bisikletiyle kadının bacağına vurduğu belirtilen açıklamada, daha sonra bu kişinin aniden kadına saldırdığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırganın kadının başına ve vücuduna birçok kez vurduğu, başörtüsünü başından çekip çıkardığı ve yabancı düşmanı söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Kadının kaçmaya çalıştığı ancak saldırganın bisikletini kadının sırtına attığı belirtilen açıklamada, bunun üzerine kadının yere düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, saldırganın darbetmeye devem ettiği sırada kadının cep telefonun da zarar gördüğü, daha sonra saldırganın olay yerinden kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Ağır yaralanan kadının olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Almanya'da Yargıtay NSU davasında baş sanık Beate Zschaepe ile iki sanık hakkındaki kararları onadı
Almanya'da Yargıtay NSU davasında baş sanık Beate Zschaepe ile iki sanık hakkındaki kararları onadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hulusi Akar Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Tarkan Işın Karaca Deniz Akkaya Davut Güloğlu
Spor Gervinho Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Almanya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 17:11:53. #1.16#

title