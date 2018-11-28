Almanya'da Başörtülü Diye Çalıştırılmayan Öğretmene Tazminat

ALMANYA'DA başörtüsü taktığı için çalıştırılmayan öğretmen, ders verebilmek için Berlin eyaletine dava açtı. Berlin İş Mahkemesi, eyalette 2005 yılında yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nı gerekçe göstererek öğretmenin davasını reddetti. Dini inançlarından dolayı sevdiği mesleği yapamayan öğretmen davasını Berlin Brandenburg İş Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme bugün açıkladığı kararla Berlin İş Mahkemesinin kararının haksız olduğuna ve başörtülü olduğu gerekçesiyle çalıştırılmayan öğretmene 1,5 maaş tutarında (yaklaşık 6 bin euro) tazminat ödenmesine hükmetti.

İNANÇ DEZAVANTAJ OLAMAZ

Karara gerekçe olarak başörtüsüyle öğretmenlik yapmak isteyen kadının, eyaletteki Tarafsızlık Yasası nedeniyle işe kabul edilmediği ancak bu durumun söz konusu kişiyi dini inançları nedeniyle dezavantajlı duruma düşürdüğü gösterildi. Kararın Federal İş Mahkemesinde temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

TEMZİYE GÖTÜRÜLÜRSE YASA DA İNCELENECEK

Öğretmenin avukatı Meryem Haşimi de Almanya basınına yaptığı açıklamada, kararın temyize götürülmesi halinde Federal İş Mahkemesinin, eyaletteki Tarafsızlık Yasası'nın Anayasa Mahkemesince incelenmesini talep edebileceğini ve böylece yasanın anayasaya uygunluğunun denetlenebileceğini söyledi.



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