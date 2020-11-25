Almanya'da başbakanlık binasına araçlı saldırı girişimi
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Almanya'da başbakanlık binasına araçlı saldırı girişimi

25.11.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:50
Almanya'da başbakanlık binasına araçlı saldırı girişimi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu. Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu. Sürücüye polis tarafından müdahale edildi. Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.

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Almanya'da başbakanlık binasına araçlı saldırı girişimi
Almanya'da başbakanlık binasına araçlı saldırı girişimi
Almanya'da başbakanlık binasına araçlı saldırı girişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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