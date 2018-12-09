Almanya'da Barley, AP Seçimlerinde Spd'nin Liste Başı Adayı

Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Adalet Bakanı Katarina Barley'i liste başı adayı gösterdi.

SPD, başkent Berlin'de düzenlediği toplantıda AP seçimleri için adaylarını belirledi.

Adalet Bakanı Barley, delegelerin kullandığı 194 oyun 192'sini alarak gelecek yıl Mayıs ayında yapılacak AP seçimleri için SPD'nin liste başı adayı oldu.

Listenin ikinci sırasında Udo Bullmann yer alırken, 2009'dan beri AP'de milletvekilliği yapan Türk kökenli siyasetçi İsmail Ertuğ da listenin 10. sırasında yer bularak yeniden aday gösterildi.

Aşırı sağla mücadele

Barley, toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa'daki aşırı sağcı hareketlere karşı mücadele edilmesi çağrısında bulunarak, "Bu insanların söz sahibi olmamaları için her şeyi yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın çok kırılgan hale geldiğini söyleyen Barley, birçok Avrupa ülkesinde sağ popülistlerin yükselişinden dolayı Avrupa Birliği'nin (AB) zarar görmesinin önlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Babası İngiliz, annesinin de Alman olması sebebiyle çifte vatandaşlığına sahip olan Barley'in mayıs ayına kadar Almanya Adalet Bakanlığı görevinden ayrılacağı belirtiliyor.

AP seçimleri 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.