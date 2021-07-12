Almanya'da "Bandidos MC Federation West Central" adlı motosiklet derneğinin faaliyetleri yasaklandı
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Almanya'da "Bandidos MC Federation West Central" adlı motosiklet derneğinin faaliyetleri yasaklandı

Almanya'da 'Bandidos MC Federation West Central' adlı motosiklet derneğinin faaliyetleri yasaklandı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yasalara aykırı davrandığı gerekçesiyle "Bandidos MC Federation West Central" adlı motosiklet derneğinin faaliyetlerini yasakladı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yasalara aykırı davrandığı gerekçesiyle "Bandidos MC Federation West Central" adlı motosiklet derneğinin faaliyetlerini yasakladı.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Seehofer'in "Bandidos MC Federation West Central" motosiklet derneği ve bağlı 38 alt örgütün faaliyetlerini yasakladığı, derneğin mal varlığına da el konulduğu belirtildi.

Derneğin amaç ve faaliyetlerinin Alman yasalarına aykırı olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, derneğin hem bireyler hem de halk için tehdit oluşturduğu, geçmişte defalarca adam yaralama ve adam öldürme teşebbüsü suçlarının işlendiği aktarıldı.

Derneğe yönelik temmuz başında Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Hessen, Rheinland-Pfalz ve Thüringen eyaletlerinde aramalar yapılmış ve çok sayıda silah, uyuşturucu, motosiklet ve büyük miktarda paraya el konulmuştu.

Dernek bünyesinde yaklaşık 650 motosikletçinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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