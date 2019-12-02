Almanya'da Aziz Klauslar Noel Baba'ya karşı
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Almanya'da Aziz Klauslar Noel Baba'ya karşı

70 civarında Aziz Klaus, yardımcıları Krampus, Perchten ve melekler Almanya'nın güneyindeki Murnau kasabasında Noel sezonu öncesi bir araya geldi.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Almanya'da Aziz Klauslar Noel Baba'ya karşı

70 civarında Aziz Klaus, yardımcıları Krampus, Perchten ve melekler 'nın güneyindeki Murnau kasabasında sezonu öncesi bir araya geldi.


Geçen sene olduğu gibi bu sene de Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek isteyen katılımcılar diğer yandan da Hristiyanlar için dini bir gelenek olan bu bayramın ticarileşmesine karşı çıkmayı hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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