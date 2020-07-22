Almanya'da Azerbaycan vatandaşının aracı yakıldı
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Almanya'da Azerbaycan vatandaşının aracı yakıldı

Almanya'da Vugar Askerov isimli Azerbaycan kökenli vatandaşın arabası bir Alman vatandaşı tarafından yakıldı.

Almanya'da Azerbaycan vatandaşının aracı yakıldı
22.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:16

Almanya'da Vugar Askerov isimli Azerbaycan kökenli vatandaşın arabası bir Alman vatandaşı tarafından yakıldı.

Almanya'da Azerbaycan kökenli Vugar Askerov'un arabası, Alman vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi tarafından camlarının kırılmasının ardından kundaklandı.

Saldırganın önceki gün Askerov'un büfesinin duvarına yazı yazdığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.SALDIRGAN TEHDİTLER SAVURDUAskerov, iş yerine gelip kendisini ve müşterilerini rahatsız etmesi üzerine zanlının dükkandan çıkmasını istediğini saldırganın ise, "Sen kim oluyorsun da beni Almanya'dan kovuyorsun" dediğini belirtti. Askerov sözlerini şöyle sürdürdü : "Mahallede yakınımızda bulunan kahveyi de hedef alarak, 'Hepiniz  ülkenize dönün, defolun !' diye tehdit etti. Polisin gelmesine rağmen ırkçı söylemlerine devam etti. Saldırgan yanında getirdiği çantasından çıkardığı benzinle aracımın camlarını kırıp ateşe veriyor, çevredekilerde sesini çıkartamıyorlar."

Azerbaycanlılar geçtiğimiz hafta sonu Köln dahil tüm Avrupa ülkelerinde Ermenistan saldırılarını protesto etmişlerdi.

Kaynak: DHA

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