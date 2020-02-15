: Almanya'da "Azerbaycan Nahçıvan Köln Spor Kulübü" açıldı - KÖLN

15.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:34

Almanya'nın Köln kentinde kurulan "Azerbaycan Nahçıvan Köln Spor Kulübü" törenle hizmete girdi.

Weidenpech Spor Tesisleri'nde düzenlenen açılış töreninde, Türkiye ve Azerbaycan'ın spor alanındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Azerbaycan Nahçıvan Köln Spor Kulübü Başkanı Aydın Karaca, açılış öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'daki tek Azerbaycan kulübünün açılışını yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Biz Türkler olarak Azerbaycan'ın kardeş toplumu olduğumuz için kendilerine spor alanındaki bilgi ve tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz. Hedefimiz altyapıya önem vererek akademik düzeyde genç sporcular yetiştirmek." diye konuştu.

Dünya Azerbaycanlılar Asamblesi Başkanı ve Azerbaycan Nahçıvan Köln Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rashad Guliyev, Avrupa'daki Azerbaycan Türklerinin bir futbol kulübü olmadığı için böyle bir oluşuma karar verdiklerini kaydetti.

Kulübün isminde "Nahçıvan"ı sembolik olarak özellikle istediklerini ifade eden Guliyev, "Nahçıvan bildiğiniz gibi Türkiye sınırında özerk bir cumhuriyet. Bu bölgeyi Avrupa'da tanıtmak, aynı zamanda Azerbaycan'ın futboluna destek vermek için bu kulübün açılmasına karar verdik." şeklinde konuştu.

İki yıllık bir çalışmanın ardından açılışı yapılan "Azerbaycan Nahçıvan Köln Spor Kulübü" resmen faaliyetine başladı.

Kaynak: AA

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