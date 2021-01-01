Almanya'da aynı camiye ikinci kez saldırı
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Almanya'da aynı camiye ikinci kez saldırı

01.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:58
Almanya'da aynı camiye ikinci kez saldırı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne 2021 yılının ilk günü düzenlenen saldırıda, camide maddi meydana geldi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne 2021 yılının ilk günü düzenlenen saldırıda, camide maddi meydana geldi.

Almanya'da 2021'in ilk günü ırkçılar gruplar yine sahnede... Ülkenin Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne yeni yılın ilk günü düzenlenen saldırıda, camide maddi hasar meydana geldi. Bu sabah düzenlenen saldırıda, caminin önünde bulunan ahşap oturma bankı ile caminin camı kırıldı.

CAMİNİN GİRİŞ KAPISI ZORLANDI

Sontheim DİTİB Fatih Camii Dernek Başkanı Ali Özdemir olayla ilgili yaptığı açıklamada, yerel saatle sabah saat 04.30 sıralarında caminin giriş kapısının zorlandığını ve camının kırıldığını söyledi. Olay hakkında polise bilgi verdiğini belirten Özdemir, kimliği belirlenemeyen bir kişinin camiye gelerek önce giriş kapısını zorladığını, içeriye giremeyince dışarıda bulunan ahşap oturma bankıyla camı kırdığını ifade etti.Camiye gelerek inceleme yapan polisin soruşturma başlattığı ifade edildi. Öte yandan, 18 Aralık'ta da saldırıya uğrayan caminin duvarına haç çizilmiş ve tabelası boyanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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