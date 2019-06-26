Almanya'da Avrupa Spor ve Kültür Festivali düzenlenecek

Almanya'nın Hamm kentinde Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) adı altında Türk ve Almanlara yönelik spor, eğlence ve sanat alanında üç gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

LippenPark'ta 28-30 Haziran arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Hamm Belediyesi iş birliğiyle organize edilen festivalde, çağdaş geleneksel spor müsabakaları, bireysel takım sporu etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar, kültür sanat etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler yapılacak.

"Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa!" sloganı ile gerçekleştirilecek festival, spor, kültür ve eğlence alanında çok sayıda etkinlikten oluşuyor. Bunlardan bazıları futbol, basketbol, atletizm müsabakaları, masa tenisi, bovling, kaykay, bisiklet gibi sporlar, okçuluk, yağlı güreş, aşık oyunu gibi geleneksel sporlar, çocuk oyunları, zeka oyunları, Türk ve Alman mutfaklarının eşsiz örneklerinin sergileneceği gastronomi bölümü, Türk ve Alman kültürlerine ait ürünlerin sergileneceği stantlar ve birbirinden eğlenceli konser ve etkinlikler festival programının başlıkları arasında yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB Başkanı Abdullah Eren, Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ve her iki ülkeden yetkililerin katılacağı festivale Türkiye ve Almanya'dan ünlü isimler, sporcular ve sanatçılar katılacak.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başta olmak üzere, çevre ülke ve şehirlerden de Türk ve Alman ziyaretçilere açık olan etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Kaynak: AA