: Almanya'da Atatürk'e yönelik yapılan çirkin yayın protesto edildi

07.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:10

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kabul edilemez ithamlarda bulunan Alman devlet televizyonu ARD, Almanya'nın Köln kentinde protesto edildi.

Çeşitli derneklerin ortaklaşa organizesiyle, Köln'ün Appellhofplatz semtindeki ARD'nin merkez stüdyoları önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, basın bildirisi okuyup, televizyonda yayınlanan belgeseli protesto etti.

Dev bir Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı gösteri İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

12 dernek ve sivil toplum kuruluşu adına bildiri okuyan Alper İnci, herkesi Atatürk'e saldırı kampanyalarına karşı gerçekçi ve mantıklı olmaya çağırarak, Alman halkının sağduyusuna güvendiklerini söyledi.

İnci, "Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni Hitler diktatörlüğü ile eşitlemek, utanç verici bir iftiradır. Modern Türkiye'nin bir 'Sünni-Türk' devlet olduğu iddiası gerçekle bağdaşmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti özgürlük, eşitlik ve kardeşlik fikrini temel ilke edinmiş bir Cumhuriyettir." dedi.

Türkçe ve Almanca okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk'ün Nazi rejimi ile işbirliği yaptığı iddiası, gerçekleri tamamen çarpıtan bölücü bir zihniyetin iddiasıdır. Bu iddianın aksine, Türkiye Ernst Reuter, Ernst Hirsch, Erich Auerbach, Bruno Taut gibi aydınları ülkesinde barındırarak özgür ve refah içinde bir yaşam sürmelerine vesile olmuştur. Bahsi geçen aydınlar ve niceleri, Nazi Almanyasının işkence, baskı, zulüm ve ölüm tehdidinden kurtulmuş, aydın fikirlerini Türkiye Cumhuriyetinde yeşertmiştir."

Belgeselde yansıtıldığı gibi Aleviliğin hiçbir etnik kökenin tekelinde olmadığının vurgulandığı bildiride ayrıca, "Alevilik İslam dinin bir mezhebi olup etnik kökenine bakmaksızın her bir bireyi ile Türkiye Cumhuriyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dördüncü Halife Hazret-i Ali'nin imgesinin yanı sıra, Cem evlerinde gururla Mustafa Kemal Atatürk ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin de resimleri asılmaktadır." denildi.

Polisin güvenlik önleminin aldığı gösteri, İzmir Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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