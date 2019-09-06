Almanya'da aşure dağıtıldı

06.09.2019 19:22

Almanya'nın Köln kentinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki Köln Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, vatandaşlara aşure dağıttı.

Başkonsolos Erciyes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşurenin sembolik anlamında olduğu gibi, farklılıkları bir kenara bırakarak ortak temellerde bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı.

Türk toplumunun gittiği her yerde olduğu gibi Almanya'da da komşularıyla birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığını ifade eden Erciyes, muharrem ayının toplumumuzdaki birlik ve beraberliğin, karşılıklı hoşgörünün pekişmesi için bir vesile olmasını dilediğini kaydetti.

DİTİB Genel Başkanı Türkmen ise muharrem ayının anlam ve önemine değinerek, bu ayın her türlü savaşın, kavganın ve gürültünün yasak olduğu bir ay olduğunu ifade etti.

Muharrem ayının barışın, kardeşliğin yaşanması ve yaşatılması gereken bir ay olduğunu belirten Türkmen, "Bu ayda insanlık ve İslam tarihinde sevinilecek birçok şey olmuş. Hicretin başladığı bir ay. Bu ayda ayrıca İslam tarihinin bizi en çok üzen olayı Kerbela'da Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi olayı olmuştur. Biz gerek güzel gerekse acı hatıraları düşünüp hepsinden ders alarak gelecekte kendimize yön vermemiz gerekir." dedi.

Aşure'nin Hz. Nuh'un gemisi döneminden gelen bir yemek olduğunun rivayet edildiğini hatırlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Aşurenin pek çok farklı rengin, tadın bir araya gelerek oluşturduğu yeni bir lezzetin, farklılıkların bir arada yaşanabileceğini ifade etmektedir. Çoklukta birliği ifade eden bir tatlı. Almanya'da biz kendi kimliğimizle, kendi rengimizle, kendi tadımızla, kendi dinimizle burada kardeş olarak yaşayıp bu topluma farklı bir tat katabileceğimizi ifade etmek açısından bu tatlıyı sembolik olarak dağıttığımızı ifade etmek istiyorum."

Aşure dağıtımının ardından, Başkonsolos Erciyes, DİTİB Genel Müdürü Türkmen'in yanı sıra DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi Başkanı Ali Özdemir ve diğer yetkililerin katılımıyla, DİTİB bünyesinde faaliyet gösteren çarşıda yeni işyerlerinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA