Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek
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Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek

04.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:44
Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek

AstraZeneca firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Almanya'da 65 yaş ve üstündeki kişilere de yapılabileceği açıklandı.

AstraZeneca firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Almanya'da 65 yaş ve üstündeki kişilere de yapılabileceği açıklandı.

Daimi Aşı Komisyonunun (STIKO) aşı listesinde yaptığı güncellemede, AstraZeneca aşısının ülkede 65 yaş ve üstündekilere de yapılması tavsiyesinde bulunuldu.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuya ilişkin Alman medyasına yaptığı değerlendirmede, bu kararın iyi bir haber olduğunu belirterek, "Bu, aşı olmayı bekleyen her yaşlı kişi için iyi bir haber. Artık daha hızlı aşı olunabilir." ifadesini kullandı.

STIKO, AstraZeneca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Almanya'da bugüne kadar yaklaşık 7 milyon doz aşı kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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