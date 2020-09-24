Almanya'da askeri istihbarat başkanı görevden alındı
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Almanya'da askeri istihbarat başkanı görevden alındı

24.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:56
Almanya'da askeri istihbarat başkanı görevden alındı

Almanya'da Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MAD) Christof Gramm'ın, görevden alındığı bildirildi.

Almanya'da Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MAD) Christof Gramm'ın, görevden alındığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 2015 yılından bu yana MAD Başkanı olan Gramm'ın görevinden alındığı ve emekliye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada MAD'in, aşırı sağcılığa karşı mücadelede önemli bir role sahip olduğuna işaret edildi.

Alman medyasında yer alan bazı yorumlarda ise son dönemde ordu içerisinde aşırı sağcı yapılanmaların arttığı, bu yapılanmalarla mücadele edilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ve bu kapsamda Gramm ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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