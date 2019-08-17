Almanya'da aşırı sağcıların "kara listeleri" endişe yaratıyor

17.08.2019 16:37

Almanya'da aşırı sağcılar binlerce kişilik "kara listeler" hazırlıyor. İçişleri Bakanlığı somut bir tehlike olmadığı görüşünde. Ancak aşırı sağcı cinayet ve saldırılar nedeniyle mağdurlar ortada bırakılmış hissediyor."Yıllardır ölüm tehditleri alıyoruz, somut tehditler de var. Bununla yaşamayı öğrendik." Bu sözler, Akdeniz'deki sığınmacıları kurtarma faaliyetleri yürüten "Sea-Watch" adlı gemide çalışan Ruben Neugebauer'e ait. O, aşırı sağcılar tarafından hazırlanan ve internette yayınlanan "kara listede" adı geçenlerden biri.

Kurtarma görevlisi, ölüm tehditleriyle yaşamaya alışık olduğunu bu sözlerle ifade ediyor. Neugebauer boğulmaktan kurtardığı sığınmacıların Avrupa'ya getirilmesini sağlıyor, bu görevle de sadece dost kazanmayacağını biliyor. Bu nedenle de aşırı sağcıların düşman olarak gösterdikleri kişilerin yer aldığı "kara listede" adının yer almasına şaşırmadığını belirtiyor.

Ancak listede adının yer aldığını öğrenenlerden Mark Heinrich, Neugebauer kadar sakin değil. Listede yer aldığını polisten değil, DW'den öğrenen Heinrich, şoke olduğunu anlatıyor: "İlk aklıma gelen şu: Acaba yanımda biber gazı taşımalı ya da farklı bir şekilde kendimi korumalı mıyım?"

Heinrich öğretmenlik yapıyor. Bugüne kadar aşırı sağcılarla neredeyse hiç ilgisi olmamış. Ancak blogunda, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine karşı düşüncelerini net bir şekilde ifade etmesinin ardından nefret içerikli mesajlar almaya başlamış. Heinrich, blogunda yazdıkları nedeniyle aşırı sağcıların listesinde yer aldığını tahmin ediyor. Daha fazla hedef olmamak için de DW ile konuşmasında gerçek adını kullanmak istemiyor.

Hedef: Korku ve endişe

Siyaset bilimci Hajo Funke, uzun yıllardır aşırı sağcılar üzerine araştırmalar yapıyor. Funke'ye göre, bu tarz "kara listeler" hazırlayanlar birçok amaç güdüyor. "Bununla korku ve endişe yaymak istiyorlar" diyen siyaset bilimci, bu tarz hedef gösteren listelerin Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayeti gibi somut etkileri olabileceğini söylüyor.

Lübcke, 2 Haziran'da evinde başına yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı gözaltına alınmış ve soruşturmada cinayetin aşırı sağla bağlantılı nedenlerle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine Federal Savcılık dosyayı devralmıştı.

Lübcke de aşırı sağcıların hazırladığı bir "kara listede" yer alıyordu. Siyaset bilimci Funke, aşırı sağcıların hazırladığı bu tarz listelerin bir amacının da "X Gün"e hazırlık olduğunu öne sürüyor. Funke söz konusu "X Gün"ün aşırı sağcıların yönetimi devralmayı umdukları gün olduğunu söylüyor. Bu listelerin o gün, kişileri bulmak için kullanılabileceğini belirtiyor.

Mark Heinrich ve Ruben Neugebauer'in isimlerinin olduğu liste "Hepinizi ele geçireceğiz" başlığını taşıyor ve yaklaşık 200 kişiye ait verileri kapsıyor. Kim tarafından hazırlandığı bilinmeyen listeye internette sadece birkaç saat erişilebildi.