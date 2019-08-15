15.08.2019 11:17

Almanya'da aşırı sağcılar 2019'un ilk yarısında 8 bin 605 suç işledi.

Berlin hükümetinin bir soru önergisine verdiği yanıta göre bu ülkede aşırı sağcılar bir önceki yılın aynı dönemine oranla 900 suç daha fazla işledi. Euronews.com'da Görüntüle