Almanya'da aşırı sağcılar 2019'un ilk yarısında 8 bin 605 suç işledi

Almanya'da aşırı sağcılar 2019'un ilk yarısında 8 bin 605 suç işledi

Almanya'da hükümet, bir soru önergisine verdiği yanıtta 2019'un ilk yarısında aşırı sağcıların 8 bin 605 suç işlediğini açıkladı. Tagesspiegel gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'da aşırı sağcılar bir önceki yılın aynı dönemine oranla 900 suç daha fazla işledi.

15.08.2019 11:17
Almanya'da aşırı sağcılar 2019'un ilk yarısında 8 bin 605 suç işledi

Almanya'da aşırı sağcılar 2019'un ilk yarısında 8 bin 605 suç işledi.

Berlin hükümetinin bir soru önergisine verdiği yanıta göre bu ülkede aşırı sağcılar bir önceki yılın aynı dönemine oranla 900 suç daha fazla işledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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