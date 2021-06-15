Almanya'da aşırı sağcı sayısı 33 bin 300'e yükseldi
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Almanya'da aşırı sağcı sayısı 33 bin 300'e yükseldi

Almanya'da aşırı sağcı sayısı 33 bin 300'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da aşırı sağcı sayısının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 33 bin 300'e yükseldiği bildirildi.

Almanya'da aşırı sağcı sayısının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 33 bin 300'e yükseldiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, 2020 yılına ait Anayasayı Koruma Raporu'nu Berlin'de kamuoyuyla paylaştı.

Seehofer, aşırı sağın artması riskine karşı uyarıda bulunarak, "Aşırı sağ ülke güvenliği için en büyük tehdit olmaya devam ediyor." dedi.

Aşırı sağcıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için devletin getirdiği kısıtlamaları ve önlemleri protesto etkinliklerine sızdığını hatırlatan Seehofer, "Göstericilerin aşırı sağcılara karşı mesafeli durmamaları konusunda özellikle endişeliyiz." diye konuştu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang ise ülkedeki aşırı sağcı sayısının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 33 bin 300 kişiye yükseldiğini söyledi.

Haldenwang, bunların 13 bin 300'ünün de şiddet yanlısı olduklarını vurguladı.

Raporda, 2019'de 21 bin 290 olan aşırı sağ kaynaklı suçların 2020'da 22 bin 357'ye çıktığı kaydedildi.

Aşırı solda da artış

Almanya genelinde aşırı solcuların sayısında da geçen yıl 800 artış olduğu ve 34 bin 300'e ulaştığı belirtildi.

Aşırı solculardan 9 bin 600'ünün şiddet yanlısı olduğuna işaret edildi.

Aşırı solcular tarafından geçen yıl 6 bin 663 suç işlendiği ve bunlardan 1237'sinin şiddet suçu olduğu da vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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