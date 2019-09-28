Almanya'da aşırı sağcı gruplarda silahlanma artıyor

28.09.2019 22:33

İçişleri Bakanlığı'nın bir soru önergesine verdiği yanıta göre, Almanya'da aşırı sağcılar arasında silahlanma artıyor. 2018'de aşırı sağcılara yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah sayısı bini aştı.Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıt, Almanya'da aşırı sağcılar arasında silahlanmanın arttığını ortaya koydu. Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'in soru önergesine verilen yanıta dayandırdığı habere göre, geçen yıl aşırı sağ kaynaklı işlenen suçlarda ele geçirilen silah sayısında artış oldu.



Buna göre, 2018 yılında 563 aşırı sağ kaynaklı suç kaydedildi, bunlarında 235'inin şiddet eylemi olduğu belirtildi. Polisin bu vakalara ilişkin operasyon ve soruşturmalarında toplam bin 91 silah ele geçirildi. 2017 yılında ise aşırı sağ kaynaklı suçlarda ele geçirilen silah sayısı 676 olmuştu. Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, tüfek, patlayıcı ve yanıcı aygıtlar, havalı tabanca, ses tabancası, göz yaşartıcı gaz bulunuyor.



Sol Parti Genel Başkan Vekili Martina Renner, aşırı sağcı gruplarda ele geçirilen silahların, aşırı sağcı terör ihtimalinin arttığını gösterdiğini belirtti. Renner, "Militan Neonazilerin silahsızlandırılmasını" talep etti.



Demokrasi ve Sivil Toplum Enstitüsü'nden Matthias Quent, ARD'ye yaptığı açıklamada bu gelişmeyi "ürkütücü" olarak nitelendirdi. Aşırı sağcılık uzmanı Quent, bunun "Aşırı sağ grupların yoğun bir şekilde silahlandığını gösterdiğini" belirtti. Bu grupların azınlıklara, siyasi açıdan farklı düşünenlere ve devletin temsilcilerine yönelik saldırılar planladığının açık olduğunu ifade eden Quent, "Hedefleri toplumu sindirmek ve bazı insan gruplarını sürmek. Hatta aşırı sağcı bazı gruplar iç savaş istiyor" dedi.



AFP,dpa/JD,MY



(c)



