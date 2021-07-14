Almanya'da aşırı sağcı bir sohbet grubuna katıldıkları gerekçesiyle 5 polisin evleri arandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da aşırı sağcı bir sohbet grubuna katıldıkları gerekçesiyle 5 polisin evleri arandı

Almanya'da aşırı sağcı bir sohbet grubuna katıldıkları gerekçesiyle 5 polisin evleri arandı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de internet üzerinden aşırı sağcı bir sohbet grubuna katıldıkları gerekçesiyle 5 polisin evlerinin arandığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de internet üzerinden aşırı sağcı bir sohbet grubuna katıldıkları gerekçesiyle 5 polisin evlerinin arandığı bildirildi.

Berlin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, polislere yönelik sırların ifşa edilmesine ilişkin yapılan soruşturma kapsamında cep telefonlarının incelenmesi sırasında başka suçların da işlendiğine ilişkin belirtilerin ortaya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, bu nedenle Berlin Savcılığı ile emniyet teşkilatı bünyesinde kurulan "Zentral" adlı ekibin 5 polis hakkında halkı kışkırtmak ve anayasaya aykırı semboller kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Polislerin, 12 kişinin bulunduğu sohbet grubuna insanlık dışı içerikli mesajlar göndermekle suçlandığı belirtilen açıklamada, bu sebeple bugün 5 polisin evlerinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Aramalar başarılı geçti" ifadesi kullanılan açıklamada, kanıtların değerlendirmesinin devam ettiği, ayrıca sohbet grubuna katılanlara ilişkin disiplin önlemlerinin alınmasının da incelendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da aşırı sağcı bir sohbet grubuna katıldıkları gerekçesiyle 5 polisin evleri arandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 16:26:54. #1.16#

title