Almanya'da aşırı sağcı askerleri ordudan uzaklaştırmak için yasa değişikliği yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı! Canlı aktarıyoruz...

Almanya'da aşırı sağcı askerleri ordudan uzaklaştırmak için yasa değişikliği yapılacak

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'un, aşırı sağ yapılanmalarla ilişkisi tespit edilen askerlerin ordudan ilişiğinin daha hızlı kesilebilmesi için silahlı kuvvetler yasasında değişiklik yapmak istediği ifade edildi.

Almanya'da aşırı sağcı askerleri ordudan uzaklaştırmak için yasa değişikliği yapılacak
29.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:17

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'un, aşırı sağ yapılanmalarla ilişkisi tespit edilen askerlerin ordudan ilişiğinin daha hızlı kesilebilmesi için silahlı kuvvetler yasasında değişiklik yapmak istediği ifade edildi.

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, Karrenbauer'in söz konusu değişikliği içeren tasarıyı bakanlar kuruluna sunduğu belirtildi.

Karrenbauer'in bakanlar kurulu üyelerine, tasarıyla ilgili "aşırılık yanlılarına daha hızlı ve uygun yanıt verilmesini sağlayan önemli bir değişiklik" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Tasarıya göre aşırı sağcı tutumu tespit edilen ve sekiz yıla kadar orduda görev yapan askerlerin uzun süreli disiplin soruşturmasına gerek olmadan ilişiği kesilebilecek.

Ayrıca, ordu içindeki disiplin yönetmeliğinde de bazı değişiklikler yapılacağı ve bir suç işlenmesi durumunda, iki maaş kesintisi olarak verilen cezanın daha da artırılacağı vurgulandı.

Mevcut yasada, bir askerin ordudan kısa sürede ilişiğinin kesilmesi ancak 4 yıllık personel olması durumunda ve yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturma sonunda mümkün olabiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü Haber
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Haber
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Yeliz Yeşilmen Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Almanya'da aşırı sağcı askerleri ordudan uzaklaştırmak için yasa değişikliği yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 20:20:26. #1.15#
title