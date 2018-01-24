Almanya'da Aşırı Sağcı Afd'nin Bölge Başkan Yardımcısı Müslüman Oldu

Almanya'da aşırı sağ parti Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Brandenburg eyaleti Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Arthur Wagner, Müslüman olduğunu açıkladı.

Almanya'da aşırı sağcı parti olan ve 24 Eylül'de Federal Meclis'e girmeyi başaran Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Brandenburg eyaleti Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Arthur Wagner, Müslüman olduğunu açıkladı. Wagner'in Alman medyasına, "Bu kişisel bir konudur" dediği öğrenildi.

Partinin eyalet sözcüsü Daniel Friese, Wagner'in din seçmesinin özel bir durum olduğunu ifade ederek, "Bizim için ciddi bir sorun değil" derken, AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz de Wgner'in İslamiyet'i seçtiğini doğruladı. Parti üyeleri ise Wagner'in bu seçimine tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden AfD'li partililerin Wagner'e tepki gösterdikleri görüldü.

Mülteci politikalarında aktif

Rus kökenli Alman vatandaşı olan Wagner'in özellikle mülteci konularında aktif olduğu, Rus kökenli olmasından dolayı da Çeçenlerle yakından ilgilendiği ve bu arada Müslümanlar ile yakından temas kurduğu belirtildi. Evli ve iki çocuk babası olan 48 yaşındaki Wagner'in 11 Ocak'ta AfD Brandenburg eyalet teşkilatının yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı belirtildi.

Almanya için Alternatif (AfD), Almanya'da İslam konusunda karşıt politikalarıyla biliniyor. - BERLİN