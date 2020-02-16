Almanya'da aşırı sağcı 12 kişi suikast hazırlığı şüphesiyle tutuklandı
Federal savcılar zanlıların siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar planladığını belirtti.
16.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:04
Almanya'da belirli hedeflere saldırılar düzenleyerek ülkedeki siyasi düzeni bozmak istediklerinden şüphelenilen aşırı sağcı 12 kişi haklarında çıkarılan gözaltı kararı sonrası tutuklandı.
12 kişiden dördü eylül ayında aşırı sağcı terör örgütü kurma geri kalanı ise mali destek sağlama şüphesiyle tutuklandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com