Almanya'da aşırı sağ suçlar artıyor

15.08.2019 11:17

Alman hükümetinin aşırı sağ suçlarla ilgili bir soru önergesine verdiği yanıta göre, 2019'un ilk altı ayında ülke çapında aşırı sağ kaynaklı 8 bin 605 suç kayıtlara geçti.Almanya'da Sol Partili Meclis Başkan Yardımcısı Petra Pau tarafından sunulan aşırı sağ suçlarla ilgili soru önergesine hükümetten yanıt geldi. Buna göre 2019 yılının ilk yarısında ülke çapında toplam 8 bin 605 aşırı sağ kaynaklı suç kayda geçti. Böylece suç sayısında geçen yılın aynı dönemine göre 900'lük artış gerçekleşti. Bu vakalardan 363'ü şiddet suçu olarak tespit edilirken, işlenen suçlarda toplamda 179 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şiddet olaylarının sayısında ise önemli bir değişiklik olmadı. Federal hükümetin soru önergesine verdiği cevapta ayrıca, emniyet birimlerinin bu yılın ilk altı ayında 2 bin 625 aşırı sağcı suç zanlısı hakkında soruşturma yürüttüğü ancak sadece 23 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

Lübcke cinayeti istatistiklere girmedi

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, Almanya'da büyük yankı uyandıran Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayeti, polis istatistiklerinde aşırı sağ suç olarak yer almıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı, Lübcke cinayetinin işlendiği Hessen eyaletinde, eyalet yönetimince Haziran ayında herhangi bir aşırı sağ motivasyonlu şiddet olayı yaşanmadığının açıklandığını bildirdi. Walter Lübcke 2 Haziran 2019 tarihinde evinin terasında, sabıkalı bir Neonazi olan Stephan Ernst tarafından silahlı saldırı sonucu katledilmişti. Ernst polisteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etmiş ancak daha sonra bu ifadesini geri çekmişti.

Yetkililer, emniyet birimlerince soruşturma aşaması devam eden ve ilk etapta siyasi arka planı olduğu görülmeyen birçok suç olayının da aydınlatılması ile, ilk altı ayı kapsayan aşırı sağ suç sayısının daha da artabileceğini belirtiyor.

epd/ ET,BK

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